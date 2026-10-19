İngiltere'den genç istihdamına 2,5 milyar sterlinlik çıraklık paketi

İngiltere, 16-24 yaş grubunda 1 milyona yaklaşan atıl genç nüfusu yeniden iş gücü piyasasına kazandırmak için 2,5 milyar sterlin büyüklüğünde yeni bir istihdam programını devreye aldı. Program kapsamında hukuk, muhasebe, yapay zeka ve inşaat sektörleri başta olmak üzere toplam 62 bin 400 kişiye çıraklık ve iş deneyimi imkanı sunulacak.

Profesyonel hizmetlerde 22 bin 400 çıraklık fırsatı

İş ve Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre profesyonel hizmetler sektöründe 25 yaş altı gençler için her yıl 22 bin 400 yeni çıraklık kontenjanı oluşturulacak. Yüksek katma değerli alanlar olarak öne çıkan hukuk, muhasebe ve yapay zeka dikeylerinde gençlerin nitelikli mesleklere yönlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında inşaat sektörü, daha önce taahhüt ettiği 100 bin kişilik istihdam hedefinin bir parçası olarak 40 bin kişiye saha deneyimi sağlayacak. Böylece toplam fırsat sayısı 62 bin 400 seviyesine ulaşacak.

2,5 milyar sterlinlik paket NEET nüfusuna odaklanıyor

Söz konusu adımlar, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik hazırlanan 2,5 milyar sterlinlik paketin alt başlığı olarak uygulanıyor. İngiltere'de yılın ikinci çeyreğinde NEET olarak tanımlanan, ne istihdamda ne de eğitimde bulunan 16-24 yaş grubundaki genç sayısının 1 milyon bandına çıkması, hükümeti yeni tedbirler almaya itti.

Gözler 'teknik' ve 'savunma' sektörlerinde

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, programın muhasebe ve hukuk gibi profesyonel mesleklerin yanı sıra duvar örme, mühendislik ve savunma sanayii gibi teknik alanlarda da gençlere yeni kariyer patikası açacağını ve iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına yanıt vereceğini kaydetti. Hükümetin dijital teknoloji ve savunma alanlarına yönelik ek istihdam planlarını bu hafta içinde açıklaması, finansal hizmetler, temiz enerji ve yaşam bilimleri için benzer programların ise daha önce duyurulduğu biliniyor. Diğer taraftan gençlerin iş gücüne katılımını zorlaştıran unsurları analiz etmesi için eski Kabine Bakanı Alan Milburn görevlendirilirken, hazırlanacak raporda gençlere yönelik asgari ücret artışının istihdam üzerinde baskı yaratmaması adına artış hızının sınırlandırılması önerisinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.