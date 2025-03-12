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İngiltere'den gümrük vergilerine karşı 'pragmatik' çözüm

İngiltere Hazine Bakanı Murray, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesine karşı "pragmatik" bir yaklaşım sergileyeceğini ve ani bir tepkiden kaçınacağını belirtti.

Haber Merkezi
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İngiltere'den gümrük vergilerine karşı 'pragmatik' çözüm
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İngiltere Hazine Bakanı James Murray, Sky News'e verdiği röportajda, İngiltere'nin tarifelere karşı misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu dile getirdi. Ancak özellikle ABD ile ekonomik bir anlaşma için müzakereler devam ederken ölçülü bir yaklaşım lehine ani tepkiden kaçınacaklarını kaydeden Murray, ülkesinin tarifeler karşısında "pragmatik" bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Murray, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kıyasla çok farklı bir konumda olduğuna işaret ederek, ülkesinin Brexit sonrası ABD ile müzakerelerde kendine özgü koşulları olduğunu aktardı.

İngiltere ve ABD'nin ekonomik bir anlaşma için müzakereleri sürdürdüğünü kaydeden Murray, "Doğru tepkinin, pragmatik bir şekilde, soğukkanlılıkla ve ani bir tepki vermeden, ABD ile müzakere ettiğimiz ekonomik anlaşmaya doğru devam etmek olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşmayı hızla müzakere ediyoruz"

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da iş dünyasının çıkarlarını savunmak için ABD ile yakın ve verimli şekilde temas kurmaya devam edeceklerini belirterek, "Pragmatik bir yaklaşıma odaklanmış durumdayız ve ABD ile ek gümrük vergilerini ortadan kaldıracak ve İngiliz işletmelerine ve ekonomimize fayda sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşmayı hızla müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Reynolds, tüm seçenekleri masada tutacaklarını ve ulusal çıkarlar doğrultusunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

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