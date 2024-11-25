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İngiltere’den Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlayacak adım: 30 gemiye yaptırım uygulanacak

İngiltere, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya'nın petrol ticaretinde kullandığı 30 gemiye yaptırım uygulayacak.

Haber Merkezi
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İngiltere’den Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlayacak adım: 30 gemiye yaptırım uygulanacak
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İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gemilerin, yalnızca geçen yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünleri taşıdığı, yaptırımların, Kremlin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı belirtildi.

Rusya'nın petrol gelirlerini kesmek hedefleniyor

Açıklamada, 30 gemilik filoya yaptırım kararının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmeyi ve güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası ticaret yollarını güvence altına almayı hedeflediği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankeri sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

"Kremlin üzerindeki baskıyı artıracağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın petrol gelirlerinin, Ukrayna'daki savaş ve yıkımı körüklediğini vurguladı.

Lammy, "G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

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