İngiltere'nin Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 3 yılın zirvesinde

Wood Mackenzie analisti Theo Kelsey, İngiltere'nin şubat ayında Avrupa anakarasına kıyasla daha ılıman koşullar yaşadığını ve bunun tarihi eğilimin aksine ihracatı teşvik ettiğini belirtti. Düşük iç talebe rağmen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade eden Kelsey, bu durumun boru hattı kısıtlamaları veya hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı AB limanlarına yardımcı olduğunu söyledi.

İhracattaki artış, İngiltere'nin gaz piyasasının geleceğine dair tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Geçen yıl sonunda kamuya ait Ulusal Enerji Sistemi Operatörü, azalan yurt içi gaz üretimi ve artan ithalat bağımlılığının ülkeyi 2030'a kadar beklenmedik kesintilere karşı daha savunmasız bırakacağı uyarısında bulunmuştu.

Wood Mackenzie, bu yıl Hollanda ve Belçika'ya uzanan iki gaz bağlantı hattının yaz boyunca kıtaya yönelik olarak yoğun şekilde kullanılmasını bekliyor. Kelsey, yeraltı depolarının tarihin en düşük seviyesinden enjeksiyon sezonuna başlamasıyla, kıtadaki diğer terminaller yüksek ithalat seviyelerine ulaşırken, İngiltere'nin Kuzeybatı Avrupa pazarlarına transit geçiş için daha fazla LNG ithalatı almasının beklendiğini kaydetti.