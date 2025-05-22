İngiltere'nin borçları beklentileri aştı

İngiltere hükümeti Nisan ayında 2025/26 mali yılına yine beklenenden daha fazla borçlanarak başladı ve bu da kamu maliyesi ve Maliye Bakanı Rachel Reeves üzerindeki baskının harcamaların büyük ölçüde gözden geçirilmesi öncesinde azalmadığını gösteriyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre kamu sektörü net borçlanması Nisan ayında 20 milyar 155 milyon sterlin olarak gerçekleşti.

Ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre kamu sektörü net borçlanması için medyan tahmin 17,9 milyar sterlin.

Ekonomistler geçtiğimiz yıl boyunca her ay İngiltere'nin bütçe açığının boyutunu rutin olarak düşük tahmin etti.

Reeves'in 11 Haziran'da kamu hizmetlerinin bütçelerini belirleyecek olan ilk çok yıllı harcama gözden geçirmesini sunması bekleniyor.

ONS, mart ayında sona eren son mali yıl için borçlanma tahminini daha önce 151,9 milyar sterlinden 148.3 milyar sterline ya da ekonomist çıktısının yüzde 5,3'üne kıyasla yüzde 5,1'ine düşürdü. 2023/24'te açık GSYH'nin yüzde 4,8'i düzeyindeydi.