İngiltere'nin bütçe fazlası beklentilerin altında

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin Ocak ayında 16.7 milyar sterlin ile beklenenden daha düşük bir bütçe fazlası kaydettiğini bildirdi. Ekonomistler Ocak ayında 18,7 milyar sterlin fazla verilmesini bekliyordu.

ONS, Nisan 2023'te mali yılın başlangıcından bu yana kamu borçlanmasının 96,6 milyar pound olduğunu ve 2022/23 mali yılının aynı dönemine göre 3,1 milyar pound daha az olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt 6 Mart'ta yıllık bütçesini sunacak ve Başbakan Rishi Sunak'ın bu yıl içinde yapılmasını beklediği ulusal seçimler öncesinde Muhafazakâr Parti'nin popülaritesini arttırmak için vergilerde indirime gitmek istiyor.

Muhafazakârlar, kamuoyu yoklamalarında muhalefetteki İşçi Partisi'nin ağır bir şekilde gerisinde kalırken, geçen hafta ekonominin geçen yılın ikinci yarısında sığ bir durgunluğa girdiğini gösteren resmi rakamlardan da darbe aldı.