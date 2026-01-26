İngiltere’nin büyük bankaları, kâr hedeflerini yükseltecek

Konuya yakın kaynaklar, HSBC'in somut özsermaye krlılığı (ROTE) beklentisini mevcut "orta-teen'ler veya daha iyisi" rehberinin üzerine çıkarmasının, NatWest'in ise şu anda %15 olan 2027 hedefini %17'ye kadar yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Barclays'in de hedeflerini artırması bekleniyor. Analistler, Barclays ve HSBC'in önümüzdeki yıllara yönelik rehberlerini açıklarken hedeflerini 200 baz puan kadar yükseltebileceğine inanıyor. Her iki banka da sırasıyla 10 ve 25 şubat'ta sonuçlarını açıklayacak.

KPMG UK bankacılık başkanı Peter Rothwell, "İngiliz bankaları, yüksek faiz oranları, sağlam kredi kalitesi ve sıkı maliyet kontrolü ile desteklenen, başlangıçta beklenenden daha uzun süren kazanç dayanıklılığından yararlandı" dedi.

Kıta Avrupası'nda birçok banka, daha yüksek faiz marjlarının yıllarca süreceğine olan güveni işaret ederek kr hedeflerini şimdiden yükseltti. Jefferies analistleri, Lloyds Banking Group'un da bu yıl, bu yılki %15'in üzerindeki hedefinden 2028'e kadar ROTE'nin %18,5'e yükselmesini amaçlayarak hedeflerini yükseltebileceğini belirtti.

Avrupa bankacılık hisseleri, 2024 başından bu yana iki katından fazla değer kazandı. İspanyol bankaları Santander ve BBVA, maliyetleri kontrol altında tutarak gelirlerini artırdı. Almanya'nın Deutsche Bank'ı, 2028 için yeni bir ROTE hedefi belirledi.