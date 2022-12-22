İngiltere'nin büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, daha önce İngiliz ekonomisinin bu yılın üçünü çeyreğinde yüzde 0,2 daraldığı belirtilirken, daralmanın yüzde 0,3 olarak güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz ekonomisinin büyüklüğünün yılın üçüncü çeyreği itibarıyla salgın öncesindeki seviyesinin yüzde 0,8 altında olduğu aktarıldı.

ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Revize edilen veriler, ekonominin bu yıl daha önce tahmin edilenden daha kötü bir performans sergilediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Morgan, hanehalkı harcamalarının 2021 yılının ilkbahar döneminden bu yana ilk kez düşüş kaydettiğini belirtti.

İngiltere'de bağımsız bütçe ve ekonomi tahminlerinde bulunan Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,4 daralmasını öngörüyor.