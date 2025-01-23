İngiltere’nin en büyük ikinci süpermarket zincirinden 3 bin kişiyi işsiz bırakacak karar!

Birleşik Krallık'ın ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury's, kalan kafelerinin yanı sıra pastane ve pizza tezgahlarını da kapatarak 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Süpermarket, bu adımın "işleri kolaylaştıracağını" belirterek, "Sainsbury'nin en sadık müşterilerinin çoğunun kafeleri düzenli olarak kullanmadığını" ifade etti.

İşten çıkarmaların bir kısmı üst düzey yöneticilerde de yapılacak.

Sainsbury's, "önümüzdeki birkaç ay içinde üst düzey yönetici pozisyonlarında yaklaşık %20'lik bir azalma" olacağını tahmin ediyor.

Sainsbury's CEO'su Simon Roberts, zincirin "özellikle zorlu bir maliyet ortamıyla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle zorlu seçimler yapmak zorunda kaldıklarını" söyledi.