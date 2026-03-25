İngiltere’nin enerji kalkanı: Kuzey Denizi gazı 2,5 milyar sterlin kazandırdı

Kuzey Denizi gazı, İngiltere'yi ateş pahası olan ithal kaynaklardan koruyarak tam 2,5 milyar sterlinlik bir tasarrufa imza attı.

Bu devasa rakamın arkasında, İngiltere’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihtiyacını kendi sularından karşılama hamlesi yatıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimler ve lojistik krizleri spot piyasada fiyatları yukarı çekerken, Londra yönetimi yerli üretim sayesinde bu şoklardan asgari düzeyde etkilendi. Yerli gaz, ekonomiyi dış dalgalanmalara karşı izole eden sessiz bir sigorta görevi gördü.

Maliyet avantajı ve çevresel verimlilik

Yerli üretimin sadece bütçeyi değil, doğayı da koruduğu bir gerçek. Binlerce mil öteden gemilerle taşınan LNG’nin aksine, yerli gazın karbon ayak izi çok daha düşük seviyelerde kalıyor. Bu durum, İngiltere’nin bir yandan maliyetleri düşürürken diğer yandan emisyon hedefleriyle çelişmemesini sağlayan bir denge oluşturuyor.

Gelecek öngörüleri ise bu tablonun henüz başlangıç olabileceğine işaret ediyor. Eğer küresel enerji fiyatlarındaki istikrarsızlık ve yukarı yönlü seyir devam ederse, 2026 yılına gelindiğinde Kuzey Denizi’nin sağladığı finansal korumanın çok daha yüksek rakamlara tırmanması kaçınılmaz görünüyor. Bu da yerli üretimin uzun vadeli bir ekonomik çıpa olacağını gösteriyor.

Ancak bu başarı tablosuna rağmen siyaset cephesinde sular bulanık. Hükümetin yeni arama lisanslarına yönelik mesafeli duruşu, enerji sektöründe yeniden bağımlılık endişesini körüklüyor. Eğer yatırımların önü kesilirse, İngiltere’nin yeniden dış piyasaların insafına kalması işten bile değil.