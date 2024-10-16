İngiltere'nin enflasyonunda 3 yıl sonra ilk

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada, tüketici fiyatlarının eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 daha yüksek olduğunu, ağustostaki yüzde 2.2 enflasyon oranından düştüğünü ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını belirtti.

Bu, ekonomistlerin beklediği yüzde 1,9'un altında ve BOE'nin ağustos toplantısında yaptığı yüzde 2,1'lik önceki tahmininin de altında.

Daha yapışkan hizmet fiyatlarının da yavaşlama belirtileri göstermesiyle, yatırımcılar politika yapıcıların gelecek ay bir araya geldiklerinde borçlanma maliyetlerini düşürmelerini bekliyor. Ağustos'ta, faiz oranı belirleyicileri, her iki Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürdüğü geçen ayı beklemeden önce, 2020'in başından bu yana ilk kez oranı düşürmek için oy kullandılar.

Piyasalar, euro bölgesinin ekonomisi yavaşlamaya hazır görünürken, ECB'nin bu hafta ilerleyen günlerde peş peşe bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

BOE'nin bir kesinti yapmasına yardımcı olan, hizmetler enflasyonunun yavaşlamasıdır —uzun zamandır faiz oranı belirleyicileri için bir endişe kaynağı olan— yüzde 4,9 artarak, Mayıs 2022'den bu yana en küçük artış olmuştur. Daha dalgalı enerji ve gıda maliyetlerini hariç tutan çekirdek enflasyon, Ağustos'ta yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye düştü.

Bu, Salı günü yayımlanan verilerin, ücret artışlarının gerilediği ve istihdam verilerinin daha düşük istihdamı işaret ettiği bir işgücü piyasasının soğuduğunu göstermesinin ardından geldi ve politika yapıcılarına enflasyonist baskıların azaldığına dair daha fazla güven verdi.

MHA iş hizmetleri firmasında ekonomik danışman olan Joe Nellis, "Enflasyonla mücadelede nihayet tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz. Bu önemli kilometre taşı, en etkili enflasyon baskılarından biri olan ücret artışının iki yılın ardından ilk kez yüzde 5'in altına düşmesinden bir gün sonra geldi" dedi.

BOE Başkanı Andrew Bailey, bu ayın başlarında Guardian gazetesine verdiği bir röportajda, enflasyonla ilgili haberler olumlu olursa bankanın faiz indiriminde "biraz daha agresif" olabileceğini söyledi.