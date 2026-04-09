İnşaat sektöründe 15 aylık resesyon çıkmazı: İngiltere şantiyelerinde bahar neden gecikiyor?

Birleşik Krallık’ın lokomotif sektörlerinden inşaat, son yılların en ağır ve en uzun soluklu daralma süreçlerinden birinden geçiyor. S&P Global tarafından açıklanan Mart 2026 raporu, inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 45.6 seviyesinde çakılı kaldığını gösterdi. Ekonomi literatüründe 50.0 seviyesinin altı 'daralma' demek; ancak üst üste 15 aydır bu eşiğin altında kalmak, artık geçici bir yavaşlamayı değil, Ada ekonomisindeki büyüme sancılarının merkez üssünün şantiyeler olduğunu kanıtlıyor.

Konut inşaatlarında serbest düşüş ve faiz baskısı

Sektörün geneline yayılan karamsarlığın en belirgin hissedildiği alan konut projeleri. Konut inşaat faaliyetleri endeksi mart ayında 38,2 puan ile dibi gördü. Bu keskin düşüşün arkasındaki ana aktör belli: İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) enflasyonla mücadele adı altında yüksek tuttuğu faiz oranları. Borçlanma maliyetlerinin bu denli yüksek olması, hem müteahhitlerin yeni projelere cesaret etmesini engelliyor hem de ev hayali kuran vatandaşın ipotek (mortgage) duvarına çarpmasına neden oluyor. Tablo net; dev inşaat firmaları ellerindeki stokları eritemedikleri için yeni temel atma işlemlerini süresiz olarak rafa kaldırmış durumda.

Maliyet enflasyonunda 'Kızıldeniz' etkisi ve tedarik şoku

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Kızıldeniz’deki lojistik aksamalar, inşaat malzemesi nakliye rotalarını ve teslimat sürelerini altüst ederek maliyet kanadında tarihi bir yangına neden oldu. Mart ayında son 30 yılın en sert aylık artışlarından birini yaşayan girdi maliyetleri, çimento ve çelik gibi malzemelerde kontrolsüz yükselişle 15 aydır daralan sektörde kâr marjlarını tamamen bitirdi.

Gerçek bir bahar mümkün mü?

Yeni siparişlerin Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olması, önümüzdeki aylar için de umut vermiyor. Sektördeki bu negatif seyir, inşaat firmalarını personel alımlarını durdurmaya ve mevcut iş güçlerini koruma refleksine itti. Mevcut şartlar altında gerçek bir toparlanma için sadece faiz indirimleri de yeterli olmayacaktır; maliyet istikrarı sağlanmadığı sürece şantiyelerdeki bu sessizliğin kronik bir durgunluğa dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor. Nisan ayı verileri gelene kadar, İngiltere inşaat sektörü için bahar sadece takvimlerde kalacak gibi.