İnşaat sektöründe erken kış mı? ABD konut pazarındaki sert fren ne anlama geliyor?

Finansman kanallarındaki tıkanıklık ve artan enflasyonist baskılar, gayrimenkul pazarının ana omurgasını oluşturan tek ailelik müstakil konut projelerini doğrudan etkiliyor. Resmi verilere göre, müstakil konut üretimi yıllıklandırılmış bazda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeye yerleşti. İnşaat firmalarının yeni projelere başlamada temkinli davrandığı bu dönem, pazarın genelinde hissedilen bir durgunluğu da beraberinde getiriyor.

Sıkılaşma politikaları gayrimenkul yatırımlarını baskılıyor

Sektördeki daralmanın sadece müstakil konut projeleriyle sınırlı kalmaması, makroekonomik dinamiklerin pazar genelini yapısal bir durgunluğa sürüklediğini gösteriyor. Çok aileli apartman projelerini de kapsayan toplam konut başlangıçları, bir önceki dönemin revize edilmiş 1,392 milyon seviyesinden %15,4 oranında sert bir geri çekilme yaşayarak 1,177 milyon adede indi. Piyasa beklentilerinin çok altında kalan bu gerçekleşme, finansal sıkılaşma adımlarının ve yüksek faiz ortamının inşaat üreticileri üzerindeki baskısını tescilliyor. Bölgesel dinamiklere bakıldığında, ülkenin en büyük pazar bölgelerinden Güney'de inşaat faaliyetlerinin %17,0 azalması, Batı'da %17,2 ve Kuzeydoğu'da %26,8'lik keskin düşüşler yaşanması, krizin yerel değil bütünü kapsayan bir nitelik taşıdığına işaret ediyor. Yalnızca Orta Batı bölgesinin %3,7'lik sınırlı bir artışla ayakta kalabilmesi ise bu genel trendi değiştirmeye yetmiyor.

Mortgage faizleri ve maliyet sarmalı projeleri durdurdu

İnşaat sektöründeki bu belirgin yavaşlamanın arkasında, finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve yatırım geri dönüş sürelerinin uzaması yatıyor. Uluslararası gerilimlerin emtia fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte yükselen enflasyon ve tahvil getirileri, konut kredisi faizlerine doğrudan yansıdı. En çok tercih edilen 30 yıl vadeli sabit mortgage faiz oranlarının yüksek kalması, hem inşaatçıların proje bütçelerini hem de alıcıların alım gücünü zorluyor. Üretici maliyetleri ile tüketici talebi arasındaki makasın açılması, müteahhitleri yeni temel atmak yerine mevcut stokları eritmeye zorluyor.

Gelecekteki yapı faaliyetlerinin öncü göstergesi olan inşaat izinlerinin de genel bazda %0,7 azalarak 1,413 milyona gerilemesi, bu temkinli duruşun önümüzdeki aylarda da süreceğini kanıtlıyor. Müstakil konut özelindeki yapı ruhsatlarının %0,6 artarak 886 bin adede çıkması uzun vadeli dengelenme adına zayıf bir umut ışığı olarak değerlendirilse de, sektörün kalıcı bir toparlanma için borçlanma maliyetlerinde rasyonel bir gevşeme beklediği açıkça görülüyor.