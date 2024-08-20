İnşaat sektörüne can suyu: Satılmayan konutları belediyeye satma planı

Çin, sıkıntıda olan gayrimenkul sektörü için, bir dizi kurtarma paketinin piyasayı desteklemede başarısız olması sonrası, satılmayan evleri yerel yönetimlerin satın almaları için yeni bir finansman seçeneği düşünüyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg’e verdikleri bilgilere göre, yerel yönetimlerin ev alımlarını, gelirleri şu anda altyapı ve çevre projeleri gibi kullanımlarla sınırlı olan özel tahviller çıkararak finanse etmelerine izin verilecek.

Yerel yönetimler bu yıl özel tahvil ihracı için ayrılan 3,9 trilyon yuanlık (546 milyar dolar) kotanın yarısından fazlasını kullanmış durumda; planın onaylanması halinde geri kalan kısmın ne kadarının konut alımlarına yönlendirilebileceği için belirsizliğini korudu.