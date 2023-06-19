Intel, çip üretim tesisleri için 30 milyar euro harcayacak

Intel, yarı iletkenlerin Ar-Ge ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar euroluk yatırım planının bir parçası olarak, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak yarı iletken üretim tesisleri için 30 milyar euroluk yatırım yapacağını duyurdu. Intel, Magdeburg'da planladığı üretim tesisi için Alman hükümeti ile bir niyet mektubu imzaladığını da açıkladı.

Almanya’daki yeni tesislerin Avrupa Komisyonu'nun Alman hükümetinin teşvik paketini onaylamasından 4-5 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Açıklamada, söz konusu fabrika için Alman hükümetinin teşvik miktarı hakkında bilgi verilmedi. Fakat Alman basınında yer alan haberlerde, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak tesisler için Intel'in Alman hükümetinden yaklaşık 10 milyar euro teşvik aldığı ifade edildi.

Başlangıçta Intel, Magdeburg fabrikasına 17 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu fakat bu miktarın 30 milyar euro ile neredeyse iki katına çıkması dikkati çekti.

Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

Bu arada, Intel, 16 Haziran’da Polonya'da yarı iletken montaj ve test tesisi için 4,6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

“Bu yatırımla ekosistem oluşturuyoruz”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Intel ile yapılan anlaşmanın yüksek teknoloji üretim yeri olarak Almanya için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Intel'in Magdeburg'daki yarı iletken üretimi, Almanya tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımdır. Bu yatırımla teknolojik olarak dünyanın en iyilerini yakalıyor, ekosistem oluşturuyoruz. Aynı zamanda mikroçip üretimi için kendi kapasitemizi genişletiyoruz. Bu, Magdeburg, Almanya ve tüm Avrupa için iyi bir haber.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) hedefi, 2030 yılına kadar Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak yüzde 20'ye çıkarmak olarak açıklanmıştı. Şirketleri çekmek için 40 milyar eurodan fazla sübvansiyon sağlanıyor. AB, ABD ve Asya'dan çip tedarikine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey, 2021’de 600 milyar dolar olan küresel çip pazarının 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 8 büyüyerek bir trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.