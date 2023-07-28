Intel'in cirosu yüzde 15 düştü

Intel, Haziran'da sona eren çeyrek dönemde cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalarak 12,95 milyar dolar olduğunu bildirdi. Analistler ise 12,13 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte hisse başına kar 35 cent oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 0,11 dolar olmuştu. Düzeltilmiş hisse başına kar ikinci çeyrekte 13 cent seviyesinde gerçekleşti. Analistler ise hisse başına 3 cent zarar ortaya çıkacağını öngörüyorlardı.