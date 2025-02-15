Irak, petrol boru hattını yeniden açmaya hazırlanıyor

Irak Dışişleri Bakanı, Irak'ın yaklaşık iki yıl kapalı kalması ve yaklaşık 19 milyar dolarlık gelir kaybına uğramasının ardından Türkiye'ye ham petrol ihracat boru hattının yeniden başlatılması için çalıştıklarını bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre, Petrol Bakanı Hussein Abdulghani, taşıma maliyetinin varil başına 16 dolar olacağını belirtti.

OPEC+ anlaşması çıkmazı

Irak hükümeti, OPEC+ anlaşması kapsamında petrol üretimini sınırlamak zorunda, ancak bu boru hattını kullanarak ihracatı artırmak istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının düşürülmesi çağrısının ardından, OPEC ülkelerinin üretim politikaları daha yakından inceleniyor.

Trump petrol fiyatını düşürme çağrısı yapmıştı

Boru hattı üzerinden sevkiyatların yeniden başlatılması, OPEC+ anlaşmasının bir parçası olarak ham petrol üretimini azaltmakla yükümlü olan ancak söz verilen kesintilere uymakta zorlanan Bağdat için bir ikilem oluşturabilir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi ve ihracatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay gruba " petrol fiyatını düşürme " çağrısı yapmasının ardından artan bir incelemeye tabi tutuldu .

"Irak için bu boru hattı önemli"

Hussein, “Irak'ın üretimi sınırlı kalacak çünkü OPEC ve OPEC+ anlaşmalarına bağlıyız, ancak Irak için bu boru hattıyla bir kez daha petrol ihraç etmek önemli,” dedi ve “Bundan başka bir boru hattımız yok. Bu nedenle bizim için işlevsel bir boru hattına sahip olmak önemli” diye konuştu.

Iraklı yetkililer, alternatif boru hatlarının olmaması nedeniyle Kerkük-Ceyhan hattının kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.