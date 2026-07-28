Irak'ın mayıs ve haziran dönemi petrol geliri 2,3 milyar dolar oldu

Enerji koridorunun önemli oyuncularından Irak, mayıs ve haziran aylarını kapsayan petrol ticaretine ilişkin bilançosunu duyurdu. Irak Petrol Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, söz konusu iki aylık periyotta yapılan sevkiyatlar neticesinde 2,3 milyar dolarlık ihracat kazancı elde edildi. Bu gelir, ülkenin kamu harcamaları ve iç ekonomik dengeleri için stratejik bir kaynak oluşturuyor.

İki aylık ihracat performansı bütçeye nefes aldırdı

Irak Petrol Bakanlığı tarafından paylaşılan son veriler, ülkenin ham petrol sevkiyatlarındaki sürekliliğin finansal sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Mayıs ve haziran aylarında dünya piyasalarına sunulan petrol hacmi, küresel fiyat dalgalanmalarına rağmen istikrarlı bir grafik çizdi. Toplamda ulaşılan 2,3 milyar dolarlık hacim, ülkenin altyapı yatırımları ve kamu projelerinin kesintisiz fonlanması için gereken finansal zemini hazırladı. Boru hatları ve tanker limanları üzerinden yapılan yüklemelerin planlanan takvime uygun olarak ilerlemesi, bu nakit akışının arkasındaki en büyük gücü oluşturdu.

Küresel enerji talebi ve üretim dengeleri takip ediliyor

Elde edilen bu mali hacim, küresel petrol piyasasındaki üretim kotaları ve stratejik arz kararlarının uygulandığı bir zaman dilimine denk geliyor. Irak Petrol Bakanlığı, mayıs ve haziran periyodundaki piyasa dinamiklerini yakından takip ederek satış ve lojistik stratejilerini optimize etti. Enerji fiyatlarındaki anlık değişimler izlenirken, ülkenin ham madde ihracatındaki bu istikrarlı duruşu finans dünyasında da yakından izleniyor. Önümüzdeki süreçte de mevcut sevkiyat kapasitesinin korunması ve piyasa payının dengede tutulması hedefleniyor.