Irak'ta Merkez Bankası Başkanı görevden alındı
Irak'ta dolardaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Muhif görevden alındı.
AA
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Irak'ta döviz kurundaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif görevden alındı.
Irak haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atadı.
Irak'ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.