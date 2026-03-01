İran-ABD-İsrail gerilimi küresel ekonomi üzerinde baskı yaratıyor

İran ile ABD ve İsrail arasındaki karşılıklı hamleler, bölgesel güvenlik risklerini küresel ekonomik dengelerle doğrudan ilişkilendiriyor. Washington ve Tel Aviv’in operasyonları, Tahran yönetiminin sert açıklamaları ve misilleme tehdidiyle birleştiğinde, kriz sadece askeri bir gerilim olarak kalmıyor; enerji arzı üzerindeki potansiyel kesinti riski, uluslararası ticaret hatlarının güvenliği ve finansal piyasaların volatilitesi üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların fiyatlama mekanizmalarında risk primlerini yeniden hesaplamasına ve güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor.

Enerji güvenliği ve piyasaların kırılgan dengesi

Enerji güvenliği, dünya ekonomisinin kırılgan yapısı göz önünde bulundurulduğunda kritik bir parametre olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki artan gerilim, petrol arzındaki belirsizlikleri derinleştirirken, fiyatlardaki volatilite yatırımcı kararlarını etkiliyor ve enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskısını artırıyor; bu da enflasyonist riskleri güçlendirerek merkez bankalarının faiz ve likidite yönetiminde manevra alanını daraltıyor ve ekonomik aktörlerin maliyet ve yatırım planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Finansal piyasalarda risk algısı ve güvenli liman talebi

Finans piyasaları, jeopolitik riskin ekonomik etkilerini hızla fiyatlamaya başlarken, altın ve değerli metaller güvenli liman olarak ön plana çıkıyor, tahvil piyasaları risk primlerini yeniden belirliyor ve hisse senedi piyasalarında temkinli seyir sürüyor. Volatilite göstergelerindeki yükseliş, küresel sermaye akışlarının yönünü kısa vadeli riskten kaçış stratejileri doğrultusunda değiştirebilecek kadar belirgin bir etki yaratıyor ve piyasa aktörlerinin stratejik kararlarını sürekli güncel tutmasını zorunlu kılıyor.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim ve petrol arzı baskısı

Küresel ticaret ve lojistik de belirsizlikten doğrudan etkileniyor. Hava sahası kısıtlamaları ve uçuş iptalleri, özellikle Asya-Avrupa hatlarında tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabilir, enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma ise üretici ve tüketici ülkelerde maliyet dengesini bozarak ekonomik kırılganlığı daha görünür hale getiriyor ve şirketlerin tedarik, maliyet ve risk yönetimi stratejilerini yeniden şekillendirmesini gerektiriyor.

Diplomatik çabalar sınırlı etki yapıyor, piyasalar belirsizliği fiyatlıyor

Diplomasi hala varlığını sürdürüyor, ancak sahadaki askeri hareketlilik ve sert söylemler, diplomatik alanın etkinliğini sınırlıyor. Avrupa başkentlerinden ve uluslararası kuruluşlardan gelen itidal çağrıları, piyasa aktörlerinin risk algısını bir ölçüde stabilize edebilse de sahadaki her yeni gelişme kısa vadeli fiyatlamalarda anında yansıyor ve küresel ekonomik belirsizliği beslemeye devam ediyor, bu da senaryo planlaması ve risk yönetimini zorunlu kılıyor.

Jeopolitik gerilim küresel ekonomik istikrarı test ediyor

Özetle, İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilim bölgesel sınırların ötesine geçerek enerji piyasaları, finansal istikrar ve küresel ticaret üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Dünya ekonomisi kırılgan büyüme, yüksek borç yükü ve hassas tedarik zincirleriyle ilerlerken, bu yeni jeopolitik şok karşısında istikrarını sınamak zorunda kalıyor ve önümüzdeki günlerde tarafların atacağı adımlar, küresel piyasaların yönünü ve yatırımcı güvenini belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.