İran etkisi: ABD enflasyonunda sıçrama bekleniyor

Cuma günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin, İran kaynaklı enerji şokunun ilk anlamlı yansımalarını ortaya koyması bekleniyor. First Citizens Bank'tan Phil Neuhart, bir notunda başlık enflasyonunun büyük ölçüde enerji maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle hızlanacağını öngördüğünü belirtti.

Piyasa ve ekonomik araştırma birimi başkanı Neuhart, çekirdek enflasyonun hedefin belirgin ölçüde üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen görece sınırlı seyrettiğini ifade ederek "Federal Rezerv, enerji kaynaklı ani artışı şimdilik görmezden gelecektir" dedi. Neuhart'a göre bu durum, Fed'in faiz politikasındaki uzun süreli duraksamayı pekiştirecek ve olası faiz indirimlerini enerji fiyatlarının normale dönmesine sıkı sıkıya bağlı tutacak.

The Wall Street Journal'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankete göre, mart ayına ait başlık TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artması bekleniyor. Bu rakam, şubat ayında kayıtlanan yüzde 2,4 seviyesinin belirgin biçimde üzerinde. Çekirdek enflasyonun ise Şubat'taki yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye yükselmesi öngörülüyor.