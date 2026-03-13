İran gerilimi Asya para birimlerinde baskıyı artırıyor

OCBC Group Research, enerji fiyatlarının seyri ve İran'daki jeopolitik gelişmeler netlik kazanana dek Asya para birimlerinin volatiliteye açık kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Bankanın raporuna göre kalıcı yüksek fiyatlar, çatışmanın geçici değil kalıcı bir enerji şokuna yol açabileceğine dair kaygıları artırdı.

FactSet verilerine göre dolar, Güney Kore wonuna karşı %0.4 düşerek 1.487.91 won seviyesine geriledi; Filipin pesosuna karşı ise %0.1 yükselerek 59.55 peso oldu. Avustralya doları %0.2 artışla 0.7091 ABD dolarına yükseldi.