İran gerilimi üçüncü ayına girerken küresel tedarik zincirinde son durum ne?

Nisan 2026 itibarıyla üçüncü ayını tamamlayan bölgesel gerilim, küresel tedarik zinciri yönetimini bir kez daha kriz moduna geçirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatındaki kısıtlamalar, otomotivden ilaç sanayine kadar pek çok sektörü ham madde tedariki noktasında zorluyor. Lojistik devleri, artan sigorta primleri ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle rota değişikliklerine giderken; konteyner navlun endekslerindeki hızlı yükseliş küresel ticaretin maliyet haritasını yeniden çiziyor. Piyasa aktörleri ise bu sürecin küresel ticarette kalıcı bir maliyet artışına dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamaya çalışıyor.

Lojistik koridorlarda güvenlik maliyeti ve rota değişimleri nasıl şekilleniyor?

Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte deniz yolu taşımacılığında risk primi kavramı yeniden tanımlanıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş emniyetine dair endişeler ve bölgedeki gemi trafiği üzerindeki denetimler, armatörleri daha uzun ve maliyetli alternatif rotalara yönlendiriyor. Bu durum teslimat sürelerinde ortalama iki haftalık gecikmelere yol açarken; kükürt, gübre ve kritik minerallerin sevkiyatında yaşanan aksamalar dünya genelinde tarım ve sanayi üretimini doğrudan etkileyiyor. Lojistik ağlarındaki bu tıkanıklık, tam zamanında üretim modelini benimseyen endüstriler için stok yönetiminde yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Ham madde arzı ve sanayi üretimindeki yavaşlama riskleri nelerdir?

Tedarik zincirindeki kırılma sadece enerji ile sınırlı kalmayıp, endüstriyel üretim için kritik öneme sahip petrokimya ve tıbbi bileşenlerin dolaşımını da etkiliyor. Özellikle mineral gübrelerin dünya pazarlarında yıl başından bu yana sergilediği fiyat performansı, gıda güvenliği üzerindeki baskıyı artırıyor. Küresel sanayi devleri, tedarik kaynaklarını çeşitlendirme ve yerelleştirme hamlelerini hızlandırarak bu jeopolitik şoka karşı direnç oluşturmaya çalışıyor. Ancak gerilimin azalması durumunda bile sigorta primlerinin ve tedarik sözleşmelerinin eski seviyelerine dönmesinin uzun bir zaman alacağı görülüyor.

Tedarik zinciri belirsizliğinde enflasyonist baskılar nasıl yönetilecek?

Nisan ayı sonu itibarıyla tedarik zincirindeki bu darboğaz, küresel enflasyonla mücadele eden merkez bankaları için yeni bir risk katmanı oluşturuyor. Enerji ve lojistik maliyetlerindeki artış, faiz politikalarının etkisini sınırlayarak maliyet enflasyonunu diri tutuyor. Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte şirket bilançoları üzerindeki baskıyı yakından takip ederken; 2026’nın geri kalanı için büyüme beklentileri bu lojistik düğümün ne kadar sürede çözüleceğine bağlı olarak şekilleniyor. Küresel ticaretin güvenliği, önümüzdeki dönemde finansal istikrarın en kritik belirleyicisi olmaya devam edecek.