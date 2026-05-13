İran: Hürmüz Boğazı kontrolü petrol gelirlerimizi ikiye katlayacak

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortak operasyon komutanlığı Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolü sayesinde petrol gelirlerini ikiye katlayacağını söyledi.

İran’ın ISNA haber ajansına göre Zülfikari, “Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek bize petrol gelirlerinin iki katı ekonomik gelir sağlayacak ve dış politika gücümüzü artıracak. Bu savaştan sonra geri çekilme olmayacak” dedi.

İran Parlamentosu mart ayında Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ücret uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Petrol tankerleri için geçiş ücretlerinin 2 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Tahran yönetiminin Hürmüz geçişleri için ücret almaya başlayıp başlamadığına ilişkin ise net bilgi verilmedi.