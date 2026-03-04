İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, Almanya’da dizel fiyatları 2 Euro'yu aştı

Alman Otomobil Kulübü ADAC’ın verilerine göre, bugün dizelin litre fiyatı ülke genelinde ortalama 2,054 Euro'ya ulaştı.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı da sabah saatlerinde litre başına ortalama 1,995 Euro'ya kadar çıktı. Bu rakamlar, 27 Şubat'a kıyasla dizelde 31 Euro sent, benzinde ise 18 Euro sentlik bir artışa karşılık geldi.

Ülkede normal şartlarda sabah saatlerinde akaryakıt fiyatlarının akşam saatlerine oranla litre başına yaklaşık 10 Euro sent daha pahalı olduğu bilinirken, son dönemdeki hızlı artış grafiğinin bu rutin dalgalanmayı gölgede bırakması dikkati çekiyor.

Fiyat artışlarının temelinde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kısıtlamalar nedeniyle risk altında olması enerji maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarındaki en belirgin itici güç olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilimin özellikle dizel yakıt tedarikinde kısmi aksamalara yol açtığı belirtiliyor. Almanya, ham petrol ihtiyacını başta Norveç, ABD, Libya, Kazakistan ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeden karşılayarak tedarik ağını çeşitlendiriyor.

ADAC, istasyonlar arasındaki fiyat farklarının değişkenlik gösterebileceğine işaret ederek, tüketicilere kriz dönemlerinde fiyat karşılaştırması yapmaları tavsiyesinde bulundu.