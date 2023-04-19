İran, ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, kabine toplantısı sonrasında ikinci el otomobil ithalatıyla ilgili hazırlanan yasa tasarısı hakkında bilgi verdi.

Talebin arzı aşması nedeniyle otomobil piyasasında sorunlar yaşandığını aktaran Emin, "geçen yıl ve cari yılda üretim açısından iyi bir seyir izlenmesine rağmen insanların enflasyona karşı varlıklarını korumak için araba aldığını ve buna spekülatif sahte talep açıklarının da eklenmesi nedeniyle otomobil pazarında aşırı talepten dolayı karışıklığın hakim olduğunu" söyledi.

İranlı Bakan, "Otomobil piyasasındaki gerginliğin hızlı çözümü, otomobil ithalatına öncelik verilmesidir. Bu amaçla hükümet ikinci el otomobil ithalatına yönelik bir acil durum yasa tasarısını onayladı ve ilk Meclis oturumunda bu tasarı gündeme alınacak. Mecliste de süratle onaylanacağını umuyorum. Arz ve talep arasındaki uçurum kapanana kadar Merkez Bankası koordinasyonunda otomobil ithalatına devam edeceğiz." dedi.

İran hükümeti, "İran Khodro" ve "Saipa" gibi yerli otomobil üreticilerine verdiği destekle otomobil ithalatına katı düzenlemeler ve ağır vergiler uyguluyor. Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülkenin en önemli sektörlerinden sayılan İran otomobil sanayisi 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının altında faaliyet gösteriyor.

Başta, Peugeot, Renault ve Citroen gibi Fransız otomobil üreticileri olmak üzere yabancı şirketler ise ABD'nin geniş kapsamlı tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Kalibaf, Kasım 2022'de Fransız otomobillerinin ülkede tescilinin ve ithalatının yasaklandığını ve bunun yerine Japon, Kore, Çin ve Fransız olmayan Avrupa otomobillerinin ithal edileceğini açıklamıştı.