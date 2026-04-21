İran ile ABD arasında müzakere sinyali petrol fiyatını düşürdü

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,6 yükseldikten sonra yüzde 1.1 düşüşle varil başına 94,44 dolara kadar indi. Kimliğini açıklamak istemeyen kaynaklara göre İran, Pakistan’ın başkentine bir heyet gönderiyor; ancak heyete kimin liderlik edeceği henüz netleşmedi. Daha önce Tahran, ABD ile yeni barış görüşmelerine katılma konusunda tereddütlü olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmelere yeniden başlamak üzere yola çıkacağı, Donald Trump’ın telefon röportajında söylediğine göre “ya Salı gecesi ya da Çarşamba sabahı” müzakerelerin süreceği ifade edildi. ABD Başkanı, “Washington saatine göre Çarşamba akşamı” sona erecek ateşkesi uzatmasının “son derece düşük ihtimal” olduğunu söyledi.

Petrol fiyatları son günlerde müzakerelerin gidişatına ilişkin hızla değişen sinyaller ve gemilerin dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçip geçemeyeceğine dair belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Hürmüz üzerindeki gerilim, küresel enerji krizini derinleştirme riski taşıyor.

Pazartesi günkü işlemlerde ABD Başkanı Trump’tan barış görüşmelerinin zamanlaması ve uygulanabilirliği konusunda çelişkili açıklamalar geldi. ABD’nin anlaşma sağlanana kadar İran bağlantılı gemiler için boğazı kapalı tutacağını söylemesinin ardından petrol fiyatları yükselişine devam etti.

Bu arada Hürmüz Boğazı’ndaki akış neredeyse tamamen durma noktasında... Kriz, hafta sonu ABD Donanması’nın bir İran gemisine el koymasının ardından İran güçlerinin gemilere ateş açması ve boğaz genelinde yeniden kontrol uygulamaya başlamasıyla yeniden alevlendi.

Pazartesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Dışişleri açıklamasına göre, derhal ateşkes sağlanması ve su yolunda normal geçişin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.