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İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti: Abluka yüzünden hiç petrol ihraç etmiyoruz

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, ülkesinin petrol ihracatının tamamen kesildiğini söyledi.

Haber Merkezi
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İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti: Abluka yüzünden hiç petrol ihraç etmiyoruz
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İran devlet televizyonuna konuşan Himmeti, ABD'nin deniz ablukasının ülkesine ve bölge ülkelerine etkilerini değerlendirdi.

Himmeti, "Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu, hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu, fakat biz bunu öngörmüştük" dedi.

Bu durumun öngörüldüğünü, hükümet ve Merkez Bankası'nın önceden tedbirler aldığını dile getiren Himmeti, "Katar ve diğer ülkelerle bizim farkımız, onlar (yurt dışındaki) finansal rezervlerine ulaşabiliyorlar. Fakat Amerikalılar bloke ettiler bizim ulaşmamıza izin vermiyor" ifadelerini kullandı.