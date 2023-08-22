İran, petrol üretimini günlük 3,4 milyon varile çıkarıyor

İran, petrol üretimini 200 bin varil artırmaya hazırlanıyor. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Meclis Enerji Komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkedeki petrol üretimine ilişkin konuştu.

Bakan Ovci, 2021'de Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti iş başına geldiğinde İran'ın petrol üretiminin günlük 2 milyon varilden fazla olmadığını söyledi.

Ülkesinin petrol üretim kapasitesinin 3 milyon 800 bin varil olduğunu dile getiren Ovci, "Şu an günlük petrol üretimimiz 3 milyon 200 bin varil. Çalışanlarımız bir ay sonra üretimi 3 milyon 400 bin varile çıkarma sözü verdiler." dedi.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.