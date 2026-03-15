İran savaşı ABD'de faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor
ABD’de geçen hafta ortalama 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,41’e yükseldi. Rakam, geçen yıl eylül ayından bu yana görülen en yüksek orana işaret ediyor.
Mortgage faizi, 23 Şubat haftasında %5,98 ile %6 seviyesinin altına gerilemişti. Ancak son dönemde tahvil piyasasında yaşanan hareketle birlikte yeniden yükselişe geçti.
Artışın temel nedeni ise ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş olarak gösteriliyor. İran savaşının başlamasından bu yana 10 yıllık Amerikan tahvil faizi %3,926’dan %4,285 seviyesine çıktı. Faiz Cuma günü %4,29'a ulaşarak 4 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.