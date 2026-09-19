İran Savaşı ABD'de kalorifer yakıtı fiyatlarını vurdu

Ulusal ortalama fiyat, İran Savaşı öncesinde galon başına 4,10 dolardı. Bir ay içinde %35 artışla 5,54 dolara tırmandı. Toplam artış o günden bu yana %60'a yaklaştı. New York'ta tablo daha ağır, geçen yıl aynı dönem 3,70 dolar olan fiyat 14 Eylül haftasında 6,14 dolara yükseldi.

Tüketimin %80'inden fazlası Kuzeydoğu'da

ABD'de kalorifer yakıtının %80'inden fazlası Kuzeydoğu'da tüketiliyor. Ülkede hanelerin sadece %3'ü bu yakıtla ısınıyor ve bu hanelerin büyük bölümü Kuzeydoğu ile Alaska'da yaşıyor. 2023-2024 kışında 4,79 milyon hane ana kaynak olarak kalorifer yakıtını kullandı.

Vatandaş alımı küçültüyor

Aralık teslimatlı kontratlar 4,61 dolardan, Ekim teslimatlı kontratlar 5,10 dolardan işlem görüyor. Perakende fiyatlar ise vadeli fiyatların bile üzerine çıkmış durumda. Bu yüzden birçok hane alımı erteliyor veya deposunu doldurmak yerine birkaç haftalık sipariş veriyor. Özellikle doğal gaz hattı olmayan kırsal ve banliyö bölgelerde alternatif bulmak zor, çünkü ısı pompası kurulumu binlerce doları buluyor.

Vermont'ta evlerin %35'i kalorifer yakıtı kullanıyor

Vermont bunun en net örneği. Eyaletteki evlerin %35'i hala kalorifer yakıtıyla ısınıyor. 285 bin konuttan yaklaşık 80 binin de ısı pompası var ve her yıl 8 bin ila 10 bin yeni kurulum yapılıyor.

Ülke genelinde ise kullanım azalıyor. Maine'de ana ısınma kaynağı olarak kalorifer yakıtına bağlı evlerin oranı 2018'de %62 iken 2025'te %50'ye geriledi. Fakat konutların eski olması ve elektrik fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Kuzeydoğu'da yalıtım yapılmadan takılan ısı pompası her hanede tasarruf anlamına gelmiyor.

Diğer kaynaklarda durum

2024 itibarıyla ABD hanelerinin %47'si doğal gazla, %42'si ise ısı pompası veya diğer elektrikli ısıtıcılarla ısınıyor. Doğal gazın toptan fiyatı eylülde geçen yılın altında kalmasına rağmen konuta satış fiyatı haziranda %3,6 artarak bin kübik feet başına 24,09 dolara çıktı. Konut elektriğinin ortalama fiyatı ise aynı ayda yıllık %5 artışla kilovatsaat başına 18,34 sent oldu.