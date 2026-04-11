İran savaşı Çin’in tedarik zincirlerini sarstı

Financial Times’ın “Çin'in kalesi, İran savaşı tedarik zincirlerini zorlarken çatlaklar göstermeye başladı” başlıklı haberine göre, tedarik zincirlerinde önemli aksamalar görülüyor.

Enerji ve hammadde fiyatlarında keskin artışlar görülürken, Çin’de üretici fiyatlarının 2022’den bu yana ilk kez yıllık bazda yükseldiği belirtildi.

Haberde, Çin’in petrolünün yaklaşık üçte birini ve doğal gazının yüzde 25’ini Orta Doğu’dan sağladığı, bu nedenle bölgedeki aksaklıkların enerji ve kimyasal ürün arzını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Maliyet baskısı arttı

Petrol fiyatlarındaki artışın birçok sektörde maliyet baskısı oluşturduğu kaydedildi.

Sanayi tarafında ise plastik ve karbon fiber gibi girdilerin fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandığı, enerji yoğun sektörlerde maliyet artışlarının yüzde 25’e ulaştığı belirtildi. Bu durumun özellikle küçük işletmeler üzerinde ciddi baskı yarattığı ifade edildi.

Ayrıca helyum gibi kritik sanayi gazlarında arz daralması yaşandığı, yüksek kaliteli helyum fiyatlarının yüzde 110’a kadar yükseldiği ve bunun yarı iletken ile sağlık teknolojileri gibi sektörleri etkilediği aktarıldı.

Yurt içi arzı korumaya çalışıyor

Çin’in iç arzı korumak amacıyla bazı enerji ve gübre ürünlerinde ihracat kısıtlamalarına yöneldiği belirtilirken, çatışmanın uzaması halinde daha fazla ihracat yasağının gündeme gelebileceği ifade edildi. Bu durumun Çin’e bağımlı ülkeler açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Çin’in enerji güvenliğini artırmak amacıyla yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarını hızlandırmayı planladığı, ulaşım ve üretimde elektrifikasyonu artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu adımların, ekonominin dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilmesini amaçladığı ifade edildi.