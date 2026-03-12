İran savaşı İngiltere'de konut piyasasında talebi düşürdü

İngiltere konut piyasası, Orta Doğu’daki çatışmanın etkileri ve enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak olası mortgage faiz yükselişleri endişesiyle alıcı talebinin düşmesi sonucu ivme kaybetti.

Kraliyet Sörveyörler Kurumu'nun verilerine göre, yeni alıcı taleplerini ölçen net denge şubat ayında ocak ayındaki -15 seviyesinden keskin bir düşüşle -26'ya geriledi. Bu, Aralık 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Yapılan ankette, 23 Şubat-9 Mart tarihlerini kapsarken, ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının başladığı 28 Şubat'ı da içine aldı. Anketin zamanlaması, jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerindeki anlık etkisini ortaya koydu.

Kurumun Piyasa Araştırması ve Analiz Başkanı Tarrant Parsons, jeopolitik arka plandaki bozulmanın açıkça güveni olumsuz etkilediğini belirterek, petrol ve enerji fiyatlarındaki son artışın mortgage oranlarının daha uzun süre yüksek kalma olasılığını artırdığını söyledi.

Anketin diğer bulguları da piyasadaki olumsuz tabloyu teyit etti. Kısa vadeli satış beklentileri Kasım 2023'ten bu yana en zayıf seviye olan -2 net dengede gerçekleşti. Şubat ayı konut fiyatları göstergesi ise ocak ayındaki -10 seviyesinden -12'ye düştü. Ekonomistler bu rakamın -9 olmasını bekliyordu.