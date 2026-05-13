İran savaşı merkez bankacılarını ikilemde bıraktı

İran savaşı merkez bankacılarını zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların ne kadar süreceğini ve buna bağlı olarak küresel enerji fiyatlarının ne kadar yükselebileceğini kimse bilmiyor. Ancak hanehalkı ve şirketler, pahalı hale gelen yakıt fiyatlarında baskıyı şimdiden hissetmeye başladı.

ABD’de tüketici fiyat endeksindeki yıllık artışın nisan ayında yüzde 3,8’e yükseldiğini gösterdi. Bu oran son üç yılın en yüksek seviyesi olurken, şubat ayındaki yüzde 2,4’lük seviyenin de oldukça üzerine çıktı.

İki türlü risk

Financial Times’ın değerlendirmesine göre, Merkez bankaları, enflasyonist baskıları dizginlemek amacıyla kredi maliyetlerini artırmak için çok erken harekete geçerse, ekonomik hasarı daha da ağırlaştırma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak çatışmanın nasıl gelişeceğini görmek için beklemeyi tercih ederlerse, bu kez de geç kalma riski ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda, pandemi sonrasında ve Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından yaşandığı gibi fiyatlarda sert yükselişlerden sorumlu tutulabilirler. Bununla birlikte merkez bankacıları, enerji arzındaki oynak şoklar karşısında fiyatları yönlendirmek için para politikasının oldukça kaba bir araç olduğunun da farkında.

“Bekle-gör” stratejisi

Şimdiye kadar büyük merkez bankalarının izlediği strateji bekle-gör yaklaşımı oldu. Ancak çatışma ne kadar uzarsa, sabır da o kadar azalacak ve daha şahin politika yapıcıların ağırlığı artacak. Geçen hafta Avustralya Merkez Bankası ile Norges Bank eğilimin tersine giderek faiz artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) geçen ayki toplantılarında da yükselen enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımasına ilişkin kaygıların arttığı görüldü.

Bu hafta görevden ayrılan Fed Başkanı Powell’ın yerine geçmeye hazırlanan Kevin Warsh, ABD Başkanı Donald Trump’ı memnun etmek amacıyla faiz indirimi yönünde adım atmak isterse, enflasyon konusunda kaygılı Federal Açık Piyasa Komitesi’nden ciddi direnç görecektir.

Petrol şoku

Endişeli şahinlerin kaygıları ciddiye alınmalı. Gelişmiş ekonomiler geçmiş yıllara kıyasla fosil yakıtlara daha az bağımlı olsa da tarihin en büyük petrol arz şokunu tetikleyen savaş şimdiden fiyatlarda belirgin bir yükselişe yol açtı.

Net enerji ihracatçısı olan ABD’de benzin maliyetleri yüzde 50’nin üzerinde arttı. Son fiyat şoku, özellikle merkez bankalarının son yıllarda enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 2 hedeflerine döndürmekte zorlandığı ABD ve İngiltere’de, enflasyon beklentilerinde daha kalıcı bir yükselişe de neden olabilir.

Hataların tekrarlanması korkusu

Bununla birlikte politika yapıcıların 2022’deki hataları tekrar etme riski taşıdığı yönündeki kaygılar abartılmamalı. O dönemde merkez bankaları sıkılaşmada geç kalmış ve enflasyon sert yükselmişti. Ancak bugün koşullar farklı.

O dönemde ekonomiler kapanmalar sonrası yeniden açılıyor ve güçlü mali teşviklerle destekleniyordu. Şimdi ise ekonomik momentum daha zayıf görünüyor ve mali destekler de daha sınırlı tutuluyor. Yükselen enerji fiyatları aynı zamanda talebi baskılıyor; bu durum da enflasyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, buna ek olarak kredi maliyetlerinin daha da artırılması ekonomileri aşırı ölçüde sıkıştırma riski taşıyor. Benzer şekilde ABD ve Avrupa’daki iş gücü piyasalarında bugün daha fazla gevşeme bulunuyor; bu da yüksek enflasyon beklentilerinin ücretler ve fiyatlarda yukarı yönlü bir sarmala dönüşme ihtimalini azaltıyor. Faiz oranları da pandemi sonrasındaki döneme kıyasla artık çok daha sıkı seviyelerde bulunuyor.

Pozisyonlar “korumada”

Bu nedenle şimdilik Fed, BoE ve ECB’nin şahin mesajlarla enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmaya çalışırken mevcut bekleme pozisyonlarını korumaları mantıklı görünüyor. Politika yapıcıların, çatışmanın talebi ne ölçüde baskıladığını ve yükselen enerji maliyetlerinin daha geniş fiyat baskılarına ne kadar hızlı yayıldığını yakından izlemesi gerekecek. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri ve baskı altındaki hükümetlerin yaşam maliyeti desteklerini artırmak zorunda kalma riskini de dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Herkes gibi merkez bankacıları da Orta Doğu’daki savaşın sisiyle bulanıklaşan bir ekonomik görünüm içinde yön bulmaya çalışıyor.