İran savaşı sonrası ekonomik baskı: BAE, finansal destek için ABD’nin kapısını çaldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’la devam eden savaşın uzaması halinde ortaya çıkabilecek ekonomik baskıları azaltmak için ABD ile finansal destek seçeneklerini masaya yatırdı.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin ABD’li yetkililerin verdiği bilgilere dayandırdığı habere göre, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama, geçen hafta Washington’da Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı görüşmelerde, olası bir likidite krizine karşı dolar erişimi sağlayacak bir swap hattı kurulması fikrini gündeme getirdi. Emirlik yetkilileri, şu ana kadar çatışmanın en ağır ekonomik etkilerinden kaçındıklarını ancak ilerleyen süreçte finansal bir güvenceye ihtiyaç duyabileceklerini ifade etti.

Savaşın ekonomik etkilerine karşı önleyici finansal adımlar masada

Görüşmeler, savaşın BAE ekonomisine ve ülkenin küresel finans merkezi konumuna ciddi zarar verebileceği yönündeki endişeleri ortaya koydu. Çatışmaların, ülkenin petrol ve gaz altyapısına zarar verdiği ve Hürmüz Boğazı üzerinden tankerlerle petrol satışını sekteye uğratarak önemli bir dolar gelir kaynağını kestiği belirtildi.

BAE tarafı henüz resmi bir swap hattı talebinde bulunmazken, son görüşmelerde bu önerinin önleyici ve ihtiyati bir adım olarak ele alındığı ifade edildi.