İran savaşının yansımaları mali şokları beraberinde getirebilir
ABD/İsrail ile İran çatışmalarının etkisiyle artan enerji fiyatlarının küresel ölçekte mali baskıları artırabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlara göre yükselen tahvil getirileri ve bütçe kaygıları, özellikle mali görünümü zayıf ekonomileri daha kırılgan hale getirebilir.
Pepperstone Kıdemli Araştırma Stratejisti Michael Brown'ın değerlendirmesine göre gelişmiş piyasa tahvil getirilerindeki süregelen yükseliş, "pozisyon tasfiyelerinin" de etkisiyle muhtemelen aşırıya kaçtı.
Yüksek enerji fiyatlarının etkisini hafifletmeye yönelik hükümet destek planlarına ilişkin tartışmalar, dünya genelinde devlet bütçeleri üzerindeki baskıya dair kaygıları artırıyor.
Brown, kriz öncesinde en kötü mali görünüme sahip olan ekonomilerin bu süreçte diğerlerine kıyasla zayıf kalacağını öngördü.
Bu durumun İngiltere devlet tahvillerini özellikle savunmasız bıraktığını belirten Brown, hükümet harcama muslukları yeniden açılırsa tahvillerin aşağı yönlü baskıya maruz kalabileceğini söyledi.