İran’da yeni ekonomik dönemin kazananı Devrim Muhafızları olabilir

Reuters’ın haberine göre ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde yaptırımların gevşetilmesi ihtimali, İran Devrim Muhafızları’nın ekonomik faaliyetlerinde önemli bir büyümenin önünü açabilir. Sürecin, özellikle petrol ihracatı ve altyapı yatırımları üzerinden İran ekonomisinde yeni bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

Yaptırımların gevşetilmesi gündemde

İranlı üst düzey kaynaklar, yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatının artması ve yabancı yatırımların yeniden ülkeye dönmesi halinde oluşacak ekonomik kazançların önemli bölümünden İran Devrim Muhafızları’nın faydalanabileceğini ifade etti.

Geçici anlaşma kapsamında İran’ın yaptırıma tabi petrol satışlarına muafiyet sağlanması, daha kapsamlı bir anlaşma halinde ise diğer yaptırımların kaldırılması ve İran için 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonuna erişim imkânı öngörülüyor.

Ticari ağın etkisi büyüyebilir

İran Devrim Muhafızları bünyesinde faaliyet gösteren Khatam al-Anbia’nın enerji ve altyapı projeleri başta olmak üzere telekomünikasyon, otomotiv, turizm ve lojistik alanlarında yüzlerce bağlı şirketi denetlediği belirtiliyor.

Bu yapının, yaptırımların hafiflemesiyle birlikte yeni yatırımlar ve projelerden daha fazla pay alabileceği değerlendiriliyor.

Yabancı yatırımcılar için risk sürüyor

İran’daki yatırım mevzuatı, yabancı şirketlerin yerel ortaklarla çalışmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, çok sayıda Devrim Muhafızları bağlantılı şirketin yabancı yatırımcılar için önemli iş ortakları haline gelmesine yol açabilir.

Uzmanlar, doğrudan ilişki kurulmasa bile bu şirketlerle iş yapmanın, yürürlükte kalabilecek terör bağlantılı yaptırımlar nedeniyle yabancı firmalar açısından hukuki risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Ekonomideki ağırlığı artabilir

İran Devrim Muhafızları, yıllardır uygulanan yaptırımlar döneminde petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve ticaret alanlarında oluşturduğu ağlarla ekonomik etkisini önemli ölçüde artırdı.

Kaynaklar, savaşın başlamasından sonra iç politikadaki etkisini de güçlendiren yapının, yaptırımların kaldırılması halinde İran’ın mevcut ekonomik düzeninde en fazla kazanç sağlayabilecek kurumların başında geldiğini belirtiyor.

Kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılamasa ve yaptırımların büyük bölümü yürürlükte kalsa bile, geçici petrol ihracat muafiyetleri ve yaptırımları aşma tecrübesi sayesinde Devrim Muhafızları’nın ekonomideki güçlü konumunu koruması bekleniyor.