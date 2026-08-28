İran'dan Hürmüz tehdidi: Ekonomik baskı artarsa petrol akışı duracak

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İran, ABD'nin ekonomik baskıyı artırmasına karşı bölgesel enerji akışlarını hedef alabileceği, savaşın coğrafi kapsamını genişletebileceği ve nükleer doktrinini yeniden değerlendirebileceği yönünde sert mesajlar verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'ın yeni yaptırım hamlelerine ilişkin olarak, "Uzun zamandır satranç oynuyoruz, poker oynamayı da öğrendik. Bir süredir ikisinin birleşimini oynuyoruz." dedi.

Hürmüz ve Basra Körfezi için petrol uyarısı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei, ekonomik baskının sürmesi halinde Körfez'deki petrol ihracatını daha geniş ölçekte hedef alabileceklerini söyledi.

Rezaei, "Ekonomik savaş devam ederse ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nin başka bir noktasından tek damla petrol ihraç edilecek." ifadelerini kullandı. Daha sonra televizyon röportajında İran'ın "deprem etkisi yaratacak şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki kendi kurallarına uymadığını öne sürdüğü 45 geminin listesini yayımlarken, bu gemilerin gelecekte para cezası, alıkoyma veya müsadere gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan günlük yaklaşık 5 milyon varil petrolü Doğu-Batı boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e yönlendirirken, diğer Orta Doğulu üreticilerin de Hürmüz'ü aşmak amacıyla günlük yaklaşık 2 milyon varillik akışı alternatif güzergâhlara taşıdığı belirtiliyor.

Nükleer doktrin tartışması güç kazanıyor

İran yönetimi resmi olarak nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah geliştirmeyi amaçlamadığını savunmayı sürdürüyor. Ancak Tahran'da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme tartışmaları güç kazanıyor.

İran parlamentosunda NPT'den çekilmeye yönelik bir yasa tasarısının görüşüldüğü belirtilirken, Rezaei de ülkenin nükleer silah geliştirme ihtimaline ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Rezaei, "Bütün dünya 'NPT'nin hiçbir etkisi yok mu?' diye soruyor. Amerika böyle bir savaş yürütürken insanlar, 'Biz neden nükleer silah peşinde koşmayalım?' diye soruyor." dedi.

ABD istihbaratının değerlendirmelerine göre İran'da yaklaşık yarım ton yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum yer altında bulunuyor ve Tahran'ın bu stoğu daha fazla koruma altına almaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Tahran geri adım sinyali vermiyor

İranlı yetkililerin açıklamaları, Washington'ın abluka, yaptırım ve askeri baskıyı artırmasına rağmen Tahran'ın temel taleplerinden geri adım atmaya hazır olmadığına işaret ediyor.

İran yönetimi ekonomik yaptırımların hafifletilmesini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki rolünün tanınmasını temel talepler arasında tutarken, ABD'nin ekonomik baskıyı daha da artırması halinde karşılığın enerji piyasaları, bölgesel güvenlik ve nükleer politika üzerinden genişleyebileceği mesajını veriyor.