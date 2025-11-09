İran'ın petrol ihracatı günlük 2,23 milyon varile ulaştı

Petrol Bakanlığının verilerine göre, 21 Eylül-21 Ekim arasındaki bir aylık süreçte ihracat toplam 66 milyon 800 bin varili aştı.

Buna göre, İran'ın son bir ayda yaptığı petrol ihracatı günlük yaklaşık 2 milyon 230 bin varil oldu.

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers" ise İran'ın son 4 haftada günde yaklaşık 2,3 milyon varil ham petrol ihraç ettiğini ve bu rakamın 2018'in ilk yarısından bu yana ilk kez kaydedildiğine dikkati çekti.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

Daha sonraki süreçte ise Çin'e petrol satışı yapan İran, günlük ortalama 1,9 - 2 milyon varil ihracat rakamına ulaşmıştı.