İran’ın uranyum kararı piyasaları sarstı

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in, ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yurtdışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı kaynak, bu kararın ABD ile yürütülen müzakerelerde Tahran’ın tutumunu sertleştirdiğini belirtti.

ABD yönetimi, İran’ın silah yapımına yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumunun üçüncü bir ülkeye transfer edilmesini talep ederken, kaynaklara göre Hamaney bu seçeneğe kapıyı kapattı.

İran’ın tutumu, nükleer müzakerelerde en kritik başlıklardan biri olan uranyum stoklarının geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı. Washington yönetimi, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun İran’da kalmasının nükleer silah geliştirme riskini artırabileceğini savunuyor.

Tahran ise nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığını belirtirken, uranyum stoklarının ülke içinde tutulmasının egemenlik ve ulusal güvenlik açısından kırmızı çizgi olduğunu vurguluyor. Reuters’ın haberine göre son talimat, taraflar arasındaki müzakerelerin daha zorlu bir sürece girebileceğine işaret ediyor.

Altın düştü, petrol yükseldi

Güne 105 dolar seviyelerinde başlayan ve ekside seyreden petrol fiyatları, gelişmenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 yükselerek 106,41 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 1,6 artışla 99,82 dolara yükseldi.

Altın fiyatları da haberle aşağı yönlü ivmelendi. Altın fiyatları yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 505 dolara kadar geriledi.

Trump'ın tehditleri sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın uranyum zenginleştirmeyi kalıcı olarak durdurmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kontrolünü tamamen bırakmaması halinde, hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında İran nükleer tesislerine yönelik "yeni ve büyük bir hava bombardımanı" başlatabileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise Trump'ın bu tehditlerine çarşamba günü sert bir karşılık verdi. Yapılan açıklamada, "Eğer İran’a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, vaat edilen bölgesel savaş bu kez Orta Doğu sınırlarının da ötesine taşacaktır" ifadeleri kullanılarak küresel asimetrik misilleme sinyalleri verildi.