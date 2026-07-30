İrlanda ekonomisi ikinci çeyrekte %3,9 oranında büyüme kaydetti

Yılın ikinci çeyreğinde makroekonomik görünümde vites yükselten İrlanda ekonomisi, bir önceki çeyreğe göre %3,9 oranında büyüme kaydederek güçlü bir toparlanma sağladı. Euro Bölgesi ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen bu genişme, iç piyasadaki sanayi çıktılarının ve uluslararası ticaret kanallarındaki hareketliliğin birleşik desteğinden beslendi. Dönemsel oynaklıklara rağmen yakalanan bu yüksek oran, ekonomik aktörlerin büyümenin sürdürülebilirliğine yönelik güvenini tazeledi.

Çok uluslu şirketlerin üretim hacmi büyümeyi doğrudan tetikledi

İrlanda ekonomisinin kendine özgü dinamikleri ve asimetrik yapısı, küresel sermaye hareketlerinden doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Özellikle adada yerleşik olan uluslararası teknoloji ve ilaç devlerinin üretim kapasitelerini artırmaları, endüstriyel çıktı hacmini yukarı çekerek toplam çeyreklik büyümenin %3,9 seviyesine ulaşmasında ana motor görevi üstlendi. Sektörel bazda incelendiğinde, yüksek katma değerli bu ihracat kollarının küresel talep artışıyla desteklenmesi, ülkenin dış ticaret fazlasını büyüterek makro dengeleri pekiştirdi. Girişimlerin operasyonel faaliyetlerindeki bu kalıcı canlanma, yerel tedarik zincirleri üzerinde de olumlu bir domino etkisi yaratarak sanayi dışı sektörleri de dolaylı yoldan hareketlendirdi.

İç talep istikrarı ve istihdam piyasası makro dengeleri destekliyor

Üretim kanallarındaki bu sıçramanın yanı sıra, yerel ekonomik faaliyetlerin ve hanehalkı harcamalarının sergilediği direnç de dikkat çekiyor. İş gücü piyasasındaki güçlü duruşun korunması ve işsizlik oranlarının tarihsel düşük seviyelerde seyretmesi, bireysel tüketim iştahını canlı tutarak iç talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladı.

Enflasyonist baskıların küresel tedarik hatlarındaki gevşemeyle birlikte bir miktar hafiflemesi, tüketicilerin harcanabilir gelir düzeylerini korumalarına ve perakende ticaret hacminin çeyreklik bazda istikrarlı bir patikada ilerlemesine olanak tanıdı. Bu doğrultuda şekillenen dengeli iç piyasa yapısı, çok uluslu şirketlerin yarattığı dönemsel oynaklıklara karşı ekonomik omurgayı daha korunaklı hale getiriyor.

Gelecek çeyreklere yönelik küresel riskler masada kalmaya devam ediyor

Yakalana bu güçlü performansa rağmen, büyüme trendinin orta vadeli sürdürülebilirliği önünde küresel ekonomiden kaynaklanan çok katmanlı yapısal risk faktörleri bulunuyor. Özellikle büyük ticaret ortaklarının para politikalarındaki sıkı duruşları ve ana ihraç pazarlarındaki olası talep daralmaları, dışa açık İrlanda ekonomisi üzerinde dönemsel bir baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Lojistik koridorlarındaki maliyet katılıkları ve uluslararası vergi düzenlemelerindeki yapısal değişimler, önümüzdeki çeyreklerde doğrudan yabancı yatırımların seyri ile vadeli büyüme projeksiyonlarının yön tayininde en dinamik ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor.