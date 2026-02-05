İrlanda hizmet sektörü büyümesini sürdürüyor, ivme azaldı

Mevsimsellikten arındırılmış AIB İrlanda Hizmet İş Aktivitesi Endeksi, Aralık ayındaki 54,8 seviyesinden Ocak ayında 54,5’e geriledi. Bu, dört ayın en yavaş genişleme hızını işaret ediyor. Hafif düşüşe rağmen, büyüme güçlü kaldı ve 2000 yılından bu yana kaydedilen 55,0’lık uzun vadeli anket ortalamasının sadece biraz altında gerçekleşti.

Finansal hizmetler hızlı büyümeye devam ederken iş hizmetleri güç kazandı

Investing'in haberine göre Finansal Hizmetler, keskin bir yavaşlama yaşamasına rağmen 58,0’lık bir değerle en hızlı büyüyen sektör olmayı sürdürdü. İş Hizmetleri ise genel eğilimin aksine Aralık ayına göre daha güçlü bir büyüme kaydederek 56,8 seviyesine ulaştı. Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (51,4) ile Ulaşım, Turizm ve Eğlence (50,4) sektörleri aktivitede sadece ılımlı artışlar gösterdi.

Yeni iş büyümesi, üst üste ikinci ay yavaşlayarak beş aylık düşük seviyeye geriledi. Bununla birlikte, 2025 yılı eğilimiyle genel olarak uyumlu kaldı. Uluslararası talep iyileşme gösterdi. Özellikle Finansal Hizmetlerde yeni ihracat işlerinde toparlanma yaşandı.

İstihdam artışı güçlendi, iş hizmetleri en fazla istihdam yaratan sektör oldu

İstihdam büyümesi, 2025 sonunda kaydedilen ılımlı artışın ardından Ocak ayında güçlendi. Hizmet sağlayıcıları, personel seviyelerini uzun vadeli anket ortalamasından daha güçlü, sağlam bir oranda artırdı. İş Hizmetleri sektörü personel sayısında en keskin artışı kaydetti. Bunu Ulaşım, Turizm ve Eğlence sektörü takip etti.

Maliyet baskıları yoğunlaştı. Girdi fiyat enflasyonu üç aylık yüksek seviyeye ulaşarak uzun vadeli eğilimi aştı. Ulaşım, Turizm ve Eğlence sektörü, girdi fiyatlarında en hızlı artışla karşı karşıya kalmaya devam etti. Hizmet sağlayıcıları, ücretlerini Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek oranda artırdı. Böylece enflasyon yaklaşık beş yıllık mevcut serisini uzattı.