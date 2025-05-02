İrlanda, TikTok'a 530 milyon Euro ceza kesti

İrlanda Veri Koruma Komisyonu yaptığı açıklamada, TikTok'un Çin'e gönderdiği kullanıcı verilerinin casusluk ve siber güvenlik gibi konuları kapsayan Çin yasaları uyarınca hükümet erişiminden korunacağını gösteremediğini söyledi.

TikTok için Avrupa Birliği'nin gizlilik yasasının uygulanmasına öncülük eden İrlandalı düzenleyici, sosyal video uygulamasına, AB'deki ile aynı düzeyde korumayı garanti edemezse altı ay içinde kullanıcı verilerini Çin'e aktarmayı durdurmasını emretti.

Gözlemci ayrıca TikTok'un geçen ay, daha önce inkar etmesine rağmen, sınırlı Avrupalı kullanıcı verilerini Çin'de depoladığını kabul ettiğini söyledi. TikTok, gözlemciye o zamandan beri bu verileri sildiğini söyledi.

Regülatör yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak şirkete karşı daha fazla önlem alıp almaması gerektiğini AB'li meslektaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

TikTok, toplam 530 milyon euro tutarındaki para cezasına itiraz edeceğini söyledi.