İş ilanları azaldı, maaş artışları yavaşladı

İngiltere’de iş ilanları aralık ayında da düşüşünü sürdürürken, ilan edilen maaşlardaki artış hızının yavaşlaması iş gücü piyasasında soğumaya işaret etti.

İş ilanı platformu Adzuna’nın yayımladığı ankete göre, Kasım ayında 745.448 olan açık pozisyon sayısı aralıkta 716.791’e geriledi. Bu rakam, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 15 düşüş anlamına gelirken, 2020’de COVID-19 salgınının etkili olduğu dönemden bu yana en zayıf yıl olarak kaydedildi. Böylece iş ilanlarındaki düşüş altıncı ayına girdi.

Veriler, işletmeler ve tüketiciler cephesinde ekonomik faaliyette sınırlı toparlanma sinyalleri görülmesine rağmen, istihdam piyasasında bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Adzuna Kurucu Ortağı Andrew Hunter, yıl sonuna özgü olağan canlanmanın gerçekleşmediğini belirterek, birçok büyük sektörde işe alımların yavaşladığını ve pozisyonlar için rekabetin arttığını söyledi. Hunter, buna karşın yeni mezun ve giriş seviyesi pozisyonlarda erken toparlanma işaretleri bulunduğunu ve bunun yıl için umut verdiğini ifade etti.

Maaş artışları bir önceki ayın gerisinde kaldı

Ankete göre, ilan edilen maaşlar ortalama yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi. Bu oran, kasım ayındaki yüzde 7,7’lik artışın gerisinde kaldı.

Öte yandan İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nun ayrı bir anketi, iş dünyası beklentilerinde sınırlı iyileşmeye işaret etti. CBI’nin önümüzdeki üç aya ilişkin büyüme göstergesi aralıkta eksi 30’dan eksi 20’ye yükseldi. Ancak CBI Başekonomist Yardımcısı Alpesh Paleja, genel görünümde temkinli duruşun ve kırılgan güven ortamının sürdüğünü söyledi.