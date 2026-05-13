İskandinav ekonomisinde enflasyon direnci: Norveç’te para politikası çıkmazı

Kuzey Avrupa’nın en büyük enerji ihracatçısı Norveç’te, fiyat istikrarına yönelik endişeler Nisan ayı verileriyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Norveç İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan rakamlara göre, enerji ve vergi kalemlerinden arındırılmış çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2’ye tırmandı. Mart ayındaki yüzde 3,0’lık seviyenin ardından gelen bu yükseliş, her ne kadar piyasa beklentileriyle örtüşse de, Norges Bank’ın yüzde 2’lik uzun vadeli hedefinden sapmanın sürdüğünü kanıtlar nitelikte. Bu tablo, para politikasında gevşeme bekleyen kesimler için sıkı duruşun bir süre daha devam edeceği anlamını taşıyor.

Gıda şokunun çekirdek göstergelere yansıması

Enflasyon sepetindeki kırılımlar incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışlarının Nisan ayındaki yükselişte birincil rol oynadığı görülüyor. Mart ayında yüzde 1,6 olan gıda enflasyonunun bir ay içerisinde yüzde 6,6 seviyesine fırlaması, hanehalkı üzerindeki maliyet baskısını artırırken çekirdek veriyi de yukarı taşıdı. Hizmet sektöründeki ücret artışlarının fiyatlama davranışları üzerindeki kalıcı etkisi, dezenflasyon sürecini yavaşlatan temel yapısal sorun olarak öne çıkıyor. Manşet enflasyonun enerji fiyatlarındaki baz etkisiyle yüzde 3,4’e gerilemiş olması, çekirdek taraftaki bu katılığın yarattığı riskleri gölgelemeye yetmiyor.

Para politikasında dar boğaz: 4,25 faiz oranı yeterli mi?

Norges Bank, Mayıs ayının başında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25 seviyesine çekmiş ve bu kararıyla küresel merkez bankaları arasındaki en 'şahin' kurumlardan biri olduğunu tescillemişti. Banka Başkanı Ida Wolden Bache’nin enflasyonu dizginlemek adına 'ek sıkılaşma' kapısını açık bırakması, nisan ayı verileriyle birlikte daha anlamlı hale geldi. Verinin beklentilere paralel gelmesinin haziran ayı toplantısında bir faiz artırımı zorunluluğunu azaltsa da, faiz indirimlerini 2026 yılının son çeyreğinden önce gündeme almanın oldukça riskli olduğu öngörülüyor.

Norveç kronu ve dışsal risklerin makroekonomik etkisi

Norveç ekonomisi için en büyük belirsizlik kaynağı, yerel verilerden ziyade küresel enerji piyasalarındaki volatilite ve Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının varil başına 110 dolar seviyelerinde seyretmesi, Norveç için bir yandan ihracat geliri artışı anlamına gelse de, ithal edilen ürünler üzerinden enflasyonun ülkeye girişini tetikliyor. Bu durum, Norges Bank’ın hem kur istikrarını korumak hem de iç talebi soğutmak için faiz silahını elinde tutmaya devam edeceği bir senaryoyu destekliyor. 2026'nın geri kalanında, iş gücü piyasasındaki soğuma emareleri ve küresel dezenflasyonist eğilimler, Norveç’in rota değişiminde belirleyici ana unsurlar olacak.