İspanya Airbnb’ye soruşturma başlattı! Binlerce daire ilanı mercek altında

Dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya'da kitle turizmi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülkede, yabancı ziyaretçilerle iş dünyası kasalarını doldururken, artan fiyatlar nedeniyle yerel halkın konut ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle öfke artıyor.

İspanya hükümeti, kiralama platformu Airbnb'nin turist ruhsatı olmadan binlerce dairenin ilanını platformunda yayınladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yapılan uyarılar dikkate alınmadı

Hükümet, Airbnb'nin adını vermeden yaptığı açıklamada, tüketici hakları otoritesinin, daha önce yapılan uyarıların aylarca dikkate alınmamasının ardından bir "turist daire kiralama platformu"nu soruşturduğunu duyurdu.

Soruşturma ile ilgili hükümete yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, soruşturma ile Airbnb'yi hedef aldığını söyledi.

“104.000 dolara kadar ceza verilecek”

Sosyal Haklar ve Tüketici Bakanlığı, uyulmaması halinde 100.000 avroya (104.000 dolar) kadar para cezası veya "yasadışı kazançtan elde edilen miktarın dört ila altı katı" kadar para cezası verileceğini söyledi.

Airbnb’den açıklama geldi

Airbnb, soruşturmaya itiraz edeceğini ve "ev sahiplerinden platformda kendilerini tanıtmadan önce gerekli izinlere sahip olduklarını ve yerel düzenlemelere uyduklarını teyit etmelerini her zaman istediğini" söyledi.

Airbnb sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, bakanlığın turist konaklama kurallarını uygulama yetkisi olmadığını ve lisans gerektirmeyen mülkleri içeren bir liste hazırlamak için "ayrım gözetmeyen bir yöntem" kullandığını söyledi.

Turistik kiralamalara kısıtlama getiren önlemler alındı

Turizmin cazibe merkezlerinden Barselona ve popüler güney sahil kenti Malaga, artan konut fiyatlarına karşı halkın hoşnutsuzluğunu dizginlemek amacıyla kısa süreli turistik kiralamalara kısıtlama getirecek önlemler açıkladı.

Turistik dairelerin sicili oluşturuluyor

İspanya hükümeti yasadışı kiralamalarla mücadele etmek ve düzenlemeleri güçlendirmek amacıyla turistik dairelerin bir sicili oluşturulması üzerinde çalışıyor.

Sosyal Haklar Bakanı Pablo Bustinduy, "Kontrolsüz turist daire sektörü çoğunlukla yasadışı olarak, ruhsatsız olarak faaliyet gösteriyor... Hiçbir şirketin, ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, kanunun üstünde olmadığından emin olmalıyız" dedi.