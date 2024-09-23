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İspanya, büyüme tahminini revize etti

İspanya hükümeti, 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

Haber Merkezi
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İspanya, büyüme tahminini revize etti
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İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo katıldığı bir televizyon programında, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye çıkaracaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta İspanya Merkez Bankası, bu yılın ekonomik büyüme tahminini büyük ölçüde turizmde yaşanan artışın etkisiyle daha önce beklenen yüzde 2,3'ten yüzde 2,8'e yükselttiğini açıklamıştı.

İspanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise öncü verilerle yüzde 2,9 büyüdü. İkinci çeyrek final rakamları bu hafta açıklanacak.

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