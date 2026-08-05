İspanya ekonomisinde güçlü sinyal: Bileşik PMI temmuzda 56,5’e yükseldi

İspanya ekonomisinde toparlanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin ekonomik dinamiklerini yansıtan en önemli öncü göstergelerden biri olan Bileşik PMI verisi, temmuz ayında piyasa beklentilerinin de üzerine çıkarak son ayların en güçlü büyüme performansını kaydetti. Bir önceki ay 53,3 seviyesinde bulunan endeks, temmuzda 56,5’e yükseldi.

Üretim ve istihdamda artış eğilimi

Açıklanan son verilere göre, ekonomik büyümedeki bu ivmelenme hem hizmet hem de imalat sektörlerindeki canlılıktan beslendi. Şirketler, artan talep koşulları doğrultusunda üretim hacimlerini artırırken, istihdam yaratma süreçlerine de hız kazandırdı. Uzmanlar, iç talepteki direncin ve dış pazarlardan gelen olumlu sinyallerin bu güçlü tabloda kilit rol oynadığını belirtiyor.

Enflasyonist baskılar yakından izleniyor

Ekonomik büyümedeki bu canlanma piyasalarda memnuniyet yaratırken, girdi maliyetlerindeki gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediyor. Artan talebin fiyatlama davranışlarına yansımaları ve tedarik zincirindeki olası maliyet artışları, ilerleyen dönemdeki para politikası adımları açısından kritik bir önem taşıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlar ve atılacak makro ihtiyati tedbirler, bu büyüme ivmesinin sürdürülebilirliği açısından yakından izlenirken; İspanya ekonomisinin temmuz ayındaki bu performansı, Euro Bölgesi genelindeki zayıf toparlanma çabalarına da dikkat çekici ve moral verici bir alternatif oluşturarak bölge genelindeki pozitif ayrışmasını tescillemiş oldu.