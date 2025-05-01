İspanya elektrik kesintisinin nedenini arıyor: İlave bilgi istenecek

İspanya haber ajansı EFE'nin haberine göre, kesintinin nedenini araştıran komisyon, elektrik şirketlerinden başlangıçta talep ettiği bilgilerin çoğunu aldı. Bazı verilere erişimde "teknik karmaşıklık" yaşanmasına rağmen elektrik şirketleri bu verileri de komisyona teslim etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Komisyon, elektrik kesintisini tüm yönleriyle ele almak için elektrik şirketlerinden ilave bilgiler talep edecek.

Söz konusu bilgiler arasında kesintinin birkaç saat öncesi ile kesintinin giderilme sürecine ilişkin veriler yer alıyor.

Elektrik kesintisini araştıran komisyonun oturumuna, Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos başkanlık etti.

Oturuma, Dışişleri, İçişleri, Savunma, Maliye ve Çalışma bakanlıklarının yanı sıra çeşitli bakanlıklardan temsilciler katıldı.

Komisyon, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne destek sağlamakla sorumlu ve irtibat ile koordinasyon mekanizmaları aracılığıyla sürekli aktif tutulan Ulusal Güvenlik Sistemi kapsamında çalışmalarını yürütüyor.

İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da öğlen saatlerinde başlayan ve saatlerce süren elektrik kesintisi hayatı felç etmiş, milyonlarca kişiyi etkilemişti.

Başta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olmak üzere yetkililer, elektrik kesintisinin sebebinin bilinmediğini açıklamış, "hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini" duyurmuştu.