İspanya enflasyonu beklentilerle uyumlu

İspanya'nın Şubat ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,3 ile piyasa beklentisiyle örtüştü; bir önceki ay da aynı seviyedeydi. Aylık TÜFE yüzde 0,4 olarak gerçekleşti ve tahminlerle uyum gösterdi.

AB uyumlu yıllık TÜFE yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde kalırken, aylık AB uyumlu TÜFE de yüzde 0,4 ile tahminlere paralel seyretti.

Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentiyle örtüşürken, aylık çekirdek TÜFE yüzde 0,4 olarak açıklandı.